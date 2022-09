La confection des thés de Montignies-sur-Roc et Autreppe va prochainement commencer

Après Angre, Erquennes, Marchipont et Athis, c’est au tour de Montignies-sur-Roc et Autreppe d’avoir droit à leur thé aux saveurs du village. Comme chaque année, les habitants de la commune auront leur mot à dire lors de la confection de ces derniers. Trois rencontres sont d’ailleurs prévues pour choisir les ingrédients, goûter les thés et les présenter.