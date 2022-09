200 artistes et 32 lieux d’exposition au programme de la 26e édition d’Ecaussinnes Cité d’Arts

Depuis 1996, la commune d’Ecaussinnes propose de découvrir un parcours d’artistes riche en découvertes et en diversités. Au total, ce ne seront pas moins de 32 lieux aussi bien patrimoniaux, comme les châteaux et les églises de l’entité, mais également les écoles et habitations privées qui ouvriront leurs portes pour accueillir les artistes. Pour déambuler plus facilement entre les différents lieux d’exposition, un train touristique sillonnera les rues d’Ecaussinnes durant tout le week-end.

"Outre les artistes au talent et à la passion indéniables, il sera possible de découvrir la fresque monumentale qui ornera désormais le pignon de l’école Odénat Bouton", indique la commune d’Ecaussinnes. "Celle-ci sera inaugurée lors du vernissage du parcours d’artistes le vendredi 23 septembre."

Il sera également possible de visiter l’exposition Julos Beaucarne "Mon métier c’est de vous dire que tout est possible"réalisée par l’UC Louvain. Elle prendra place au sein de l’Espace Philomène fraîchement rénové. Bref, un beau parcours d’artistes attend les habitants d’Ecaussinnes le week-end des 24 et 25 septembre de 13 à 19h le samedi et de 11 à 19 le dimanche. L’ensemble des lieux seront accessibles gratuitement.