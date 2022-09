La commune de Dour va officiellement voir la vie en rose pendant trois ans grâce à un nouveau label

La conseillère communale, Catia Pompilii, s’est muée en véritable fer de lance pour concrétiser le projet. "Ce projet me tenait particulièrement à cœur, je suis donc très touchée de le voir aboutir", indique-t-elle. "Etant moi-même touchée par le cancer du sein, j’ai bénéficié des actions de Think Pink. J’ai notamment reçu une box, lorsque j’étais à l’hôpital, qui m’a beaucoup aidée. J’ai ensuite partagé une publication de la Race for the Cure à Bruxelles suite à laquelle de nombreuses réactions sont nées. L’événement a ensuite pu voir le jour à Dour. Il avait d’ailleurs rassemblé pas moins de 660 personnes l’année dernière."

Après ce premier pas vers la lutte contre le cancer du sein, la commune de Dour souhaitait aller encore plus loin. "Comme je l’avais promis à Catia, la Race for the Cure n’était pas un aboutissement mais le début d’une vraie mobilisation", relate Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Je suis fier de voir notre commune faire partie des "villes roses". Le vote de la motion, ce jeudi lors du conseil communal, a obtenu l’unanimité. Cela prouve donc la volonté de l’ensemble de la commune d’avancer dans la lutte contre le cancer du sein. Toute une série d’actions seront mises en place pour s’impliquer à long terme dans le projet."

A travers ce nouveau label, la commune de Dour s’engage à promouvoir et sensibiliser les citoyens sur le dépistage du cancer du sein. Elle rendra également visible les campagnes organisées par Think Pink par le biais de manifestations organisées par et dans la commune. Elle mettra aussi en place des événements de sensibilisation dont les bénéfices seront reversés à l’asbl pour faire avancer la recherche scientifique. Enfin, la commune s’engage à participer à la campagne des rubans roses, symbole international de la lutte contre le cancer du sein, et à habiller la commune de rose durant le mois d’octobre.

La commune n’a d’ailleurs pas attendu avant de lancer ses premières actions. "Dans le cadre du fonds "Coupe d’Eclat", nous avons contacté les 22 salons de coiffure de l’entité pour les inviter à devenir partenaire de Think Pink et donc offrir la coupe aux personnes souhaitant faire don d’au moins 30 centimètres de leurs cheveux", confie Pierre Carton, premier échevin à Dour. "Avec l’aide de l’association des commerçants, nous allons également habiller la Grand’Rue de rose. Nous allons pour cela utiliser les câbles des guirlandes de Noël pour y accrocher des papillons roses. Le surplus de guirlandes sera proposé à la vente aux commerçants désireux de décorer leur vitrine."

Pour rappel, Think Pink se mobilise depuis 2007 dans la lutte contre le cancer du sein. Cette lutte se caractérise par quatre objectifs distincts. Le premier concerne l’information pour que les personnes touchées par le cancer soient pleinement conscientes et rassurées sur les différentes étapes auxquelles elles devront passer. Le second concerne la sensibilisation. Par exemple, en Wallonie, seul 4% des femmes se font dépister alors que le dépistage est gratuit. La sensibilisation vise donc à faire monter ce chiffre. Les deux derniers objectifs concernent le financement de la recherche scientifique, à travers les fonds Coupe d’Eclat et Share Your Care notamment, et la défense des droits des patients en se regroupant chaque année avec les hôpitaux, mutuelles et autres acteurs médicaux pour voir les actions prioritaires à mettre en place.

En Belgique, un peu plus de 11 000 personnes sont touchées par le cancer du sein. Un centième de ces personnes sont des hommes. Le taux de guérison est supérieur à 90%. Think Pink continue d’investir dans la recherche pour que ce taux atteigne les 100% à l'avenir.