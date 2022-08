Telia Blu, bientôt une nouvelle pizzeria à la découpe à Binche

L'originalité du concept ne sera pas que pratique, elle sera aussi gustative. "Il s'agira de pizzas à la romaine, c'est à dire que la pâte bénéficiera d'une maturation très longue durée, à peu près 72h au lieu de 24 pour des pizzas classiques et la cuisson se fait à la platine. Cela laisse plus de temps aux protéines de se transformer en enzymes et cela donne une légèreté à la pâte ainsi qu'un goût inimitables. Concernant la garniture, il y aura du classique et de l'original, selon les idées du chef."

Le chef, ce sera donc Vincenzo, un Manageois de 41 ans qui est tout de même originaire de Binche puisqu'il y est né et qui a mis sa carrière de cuisinier entre parenthèses il y aune dizaine d'années lors de la naissance de sa fille. "Aujourd'hui, elle est grande et c'est même elle qui me pousse à me lancer dans cette aventure. Cela fait plus de quatre ans que je pense à ouvrir mon propre établissement mais le covid et le fait que j'attendais vraiment de trouver le lieu idéal pour me lancer ont retardé les choses. Ce type de pizzas, je les travaille à la maison depuis longtemps et ce sont mes amis qui venaient régulièrement à la maison et qui appréciaient ce que je faisais qui m'ont convaincu de me lancer dans l'aventure d'un restaurant."

Ce dernier sera ainsi situé dans le quartier de Battignies, rue Zéphirin Fontaine, à l'emplacement de l'ancienne librairie devenu entre temps Terroir Attitude.

Quant au nom choisi, c'est très simple. "En Italie, les platines utilisées pour ce genre de pizza sont en "fer bleu" et Telia signifie "platine", j'ai juste "oublié" la lettre G."

Si tout va bien, l'établissement devrait ouvrir d'ici la fin septembre.