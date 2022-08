Plus de 100 bières à déguster lors de la 7e édition du festival des bières belges de Quiévrain

Les amateurs de bières se donneront rendez-vous à Quiévrain le week-end des 22 et 23 octobre à l’occasion du retour du festival des bières belges. Pour sa septième édition, l’événement rassemblera pas moins de 20 brasseries et plus d’une centaine de bières. Des animations musicales prendront également place, de quoi accueillir les visiteurs en musique au centre d’animation de Quiévrain.