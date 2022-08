L’église de Masnuy-Saint-Jean est vendue: du mobilier design y sera imaginé!

"Nous cherchions depuis un moment un lieu atypique et nous sommes tombés sur cette église désacralisée. Lorsque nous y sommes entrés, la magie a opéré. Nous avons immédiatement eu le sentiment que c’est ce qu’il nous fallait car c’est en adéquation avec notre philosophie de vie", expliquent Jessy Klönhammer et Marc Vander Elst. "C’est le parfait écrin pour que l’on puisse mettre en valeur nos création s."

Concrètement, l’église ne deviendra ni un lieu de production ni un showroom. "Nous proposons du design de mobilier et de l’aménagement intérieur, le tout sur mesure. Nous imaginons, nous dessinons, nous trouvons les matériaux naturels comme le bois, la pierre, le métal, le bronze, le cuir ou le laiton, et nous sous-traitons pour la fabrication. Et 95 % de nos projets sont menés en dehors de la Belgique, sur base de photos et d’échantillons. Nous n’accueillons donc pas nos clients sur place."

La sacristie accueillera le bureau d’études tandis que le corps même de l’église fera office de studio photo. Un appartement de fonction sera par ailleurs aménagé pour que Jessy Klönhammer puisse s’établir durablement dans l’entité de Jurbise. "Notre projet n’aura que très peu d’incidences sur l’église, que nous souhaitons conserver aussi intacte que possible. Nous travaillerons autant que possible avec du vitrage afin de profiter d’effets de transparence et pour éviter de dénaturer les lieux."

Amoureux de l’édifice, le binôme entend avant tout le mettre en valeur. "Nous ne toucherons pas à l’enveloppe extérieure. Nous devons simplement effectuer quelques travaux d’assainissement. Nous allons conserver le sol et les colonnes de soutien, qui sont en pierre bleue et d’origine. Du côté de la nef, nous allons enlever ce qui a été ajouté au fil des années pour revenir, là aussi, à quelque chose d’époque."

Apporter une touche de modernité dans un lieu de patrimoine, c’est clairement l’objectif poursuivi. "Nous avons visité des églises transformées en musée, en bibliothèque, en logements… Nous ne souhaitions pas aller dans cette direction et qu’il ne reste, in fine, que l’extérieur qui ressemble encore à une église." Le travail est cependant colossal et sera donc entrepris par étapes, sur fonds propres.

Pour la bourgmestre Jacqueline Galant (LB), pareil projet méritait d’être soutenu. "Il s’agit désormais d’un projet 100 % privé, mais nous sommes ravis de savoir que le patrimoine sera conservé et que cela n’entraînera aucune nuisance pour le voisinage. Le fait qu’ils travaillent quasi exclusivement avec l’étranger est aussi une visibilité supplémentaire apportée à Jurbis e."