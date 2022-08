Céramistes, glaciers, créateurs et bien d’autres artisans au rendez-vous d’"ArtisanArt" ce dimanche à Blaugies

"Vu le succès en juin de "Place aux artisans", nous avons décidé, en collaboration avec l’échevine de la Bibliothèque, Christine Greco-Druart, et l’échevin de la culture, Vincent Loiseau, d’organiser "ArtisanArt" sur la place de Blaugies et ce, le dimanche 4 septembre de 10h30 à 18h", indique la bibliothèque communale de Dour. "Il sera possible de venir découvrir les artistes qui s’adonnent avec passion à la présentation de leurs œuvres."

Contrairement à l’événement "Place aux artisans", il ne sera plus question de peintures lors d’ArtisanArt. Ce seront en effet les céramistes, créateurs de bijoux, de bougies, de textiles, de décorations ou encore les glaciers et les travailleurs du bois qui seront mis à l’honneur.

A noter que l’événement sera accessible totalement gratuitement. Il sera organisé sous réserve des conditions météorologiques.