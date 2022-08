Black M et Mister Cover en tête d'affiche aux Fêtes de Wallonie de La Louvière

L'association qui met en valeur le "parler local" organisera ainsi tout le week-end des visites de la villes, des récitals et des mini-concerts en wallon."

Mais le moment que tout le monde attend se déroulera le samedi soir sur la Place Communale avec un show musical orchestré par la RTBF qui verra se succéder sur la scène les Louviérois de Lucky Hodjo, finaliste de l'Envol des Cités, l'artiste belge Doria D mais surtout l'ancien membre des Sections d'Assaut Black M qui était récemment encore juré à The Voice Belgique. Pour clôturer la soirée en beauté, le groupe binchois de Mister Cover tentera de mettre le feu au public, comme ils savent si bien le faire.

D'autres animations et concerts, notamment du Mononk's Band, de Emeline tout court ou, pour les plus curieux, de cornemuses dans le village des Amb(r)assades qui se tiendra tout le week-end sur la place Maugrétout et qui profitera certainement, cette année, de la liberté retrouvée après une édition en demi-teinte où l'instauration du covid safe ticket avait freiné les ardeurs d'un public d'ordinaire plus nombreux et plus enthousiaste. Le village des Amb(r)assades regroupe les associations de quartier de chaque village de l'entité qui tiennent chacune leur propre stand avec des "spécialités" qui leur sont propres.

En outre, samedi dès 14h30, ne manquez pas non plus le traditionnel cortège officiel des Fêtes de Wallonie à partir du Parc Warocqué.

Plus d'infos sur le site de la Ville de La Louvière.