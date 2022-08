Quévy: enfants et seniors partageront des activités chaque mercredi après-midi

"Nous avions déjà organisé des activités intergénérationnelles avec les enfants de l’école spécialisée L’Espérance", explique Valérie Longuet, directrice. "Une fois par mois, les enfants d’une même classe venaient passer une journée auprès de nos résidents. Ils participaient aux ateliers jardinage, cuisine, esthétique ou rénovation de meubles. Tout se passait extrêmement bien mais la crise covid est venue mettre un coup d’arrêt à ce projet."

La vie ayant repris, l’envie de développer un nouveau projet est née. "On avait pensé à organiser une école des devoirs, et donc à accueillir des enfants deux fois par semaine après l’école. Mais la question de leur transport se posait. Nous avons donc opté pour l’organisation d’activités le mercredi après-midi, ce qui pourrait aussi arranger les membres du personnel qui sont parents. Notre équipe s’est agrandie, les enfants seront donc encadrés par deux éducatrices et une ergothérapeute."

Les plus-values de pareil projet sont indéniables. "On a pu voir, avant le covid et la suspension des activités, que de véritables relations grands-parents/petits-enfants se créaient au fil du temps. Certains résidents n’ont que peu ou plus de visites. Des enfants n’ont plus de grands-parents. Ils sont alors à la recherche d’une même chose. Pour nos résidents, c’est une bouffée d’oxygène." Pour les parents, il s’agit aussi d’une belle alternative à la garderie du mercredi après-midi.

"Les groupes seront formés en fonction du nombre d’inscriptions et de l’âge des participants. Ils pourront arriver à partir de midi – et la bonne nouvelle, c’est que c’est le jour des frites! – et prendront ensuite part aux activités: chorale, bricolage, gymnastique, cuisine,… Les enfants peuvent venir de temps en temps ou tous les mercredis. C’est sur inscription pour faciliter l’organisation des après-midis mais c’est vraiment à la carte!"

Si le projet rencontre le succès, la direction et l’équipe éducative espèrent pouvoir proposer l’équivalent de stages (toute la journée, donc) durant les vacances scolaires. Si le projet ne sera officiellement lancé que dans les prochains jours, nul doute qu’il apportera énormément aux participants, qu’il s’agisse d’enfants ou de résidents.