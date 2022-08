Projet de cité administrative à Givry: c'est toujours le flou total

C’est un projet qui est toujours dans les cartons et que la majorité PS-MR+ n’entend pas reléguer aux doux rêves. Une nouvelle cité administrative devrait donc bel et bien voir le jour dans les prochaines années, à Givry, tandis que l’école communale profiterait d’un nouveau souffle. Quand? C’est un peu la question à un million. Les démarches administratives à entreprendre sont longues et fastidieuses. Quant au financement et à la possibilité d’obtenir un coup de pouce… le flou est total.