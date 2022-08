Manage va recevoir un subside record de près de 3 millions d'euros pour l'école de Bellecourt

C'est assurément une excellente nouvelle qui est arrivée dans la boîte aux lettres de Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage, en ce lendemain de rentrée scolaire. La commune vient en effet de recevoir un courrier de la part de Frédéric Daerden, ministre des Infrastructures et Bâtiments scolaires, une promesse de principe de subvention s'un montant de 2.843.872,25 euros dans le cadre de la reconstruction de l'école de Bellecourt. "Pour un bâtiment, il s'agit probablement d'un des subsides les plus importants jamais promis à la commune de Manage", nous a confié Bruno Pozzoni. "Il s'agit du fruit d'un travail réalisé en transversalité entre les membres du Collège et nous en sommes très content. La promesse de ce subside va nous permettre de continuer à avancer sur ce dossier. De par les nombreux contacts qu'on avait eu avec les différents cabinets, on s'attendait à un subside aussi important qui représente la moitié du budget total mais cela fait toujours plaisir de le voir écrit noir sur blanc."