Les élèves de l’Athénée Royal de Mons renvoyés chez eux suite à une importante fuite de gaz dans le quartier

"La fuite de gaz s'est produite dans la rue Fétis à Mons", indique la zone de police Mons-Quévy. "Elle a été provoquée au cours d'un chantier de réfection de la voirie. La canalisation a été touchée. Depuis 8h45, tout est revenu dans l'ordre. Les riverains ont donc pu regagner leur domicile et la circulation a pu reprendre dans le quartier."

Pompiers, policiers et Ores ont été mobilisés sur place pour régler le problème dans les plus brefs délais. La vingtaine de policiers présents sur les lieux ont permis de réguler la circulation, bloquer les rues Fétis et de la Grosse Pomme ainsi que de mener les élèves de l'Athénée en sécurité.