Boussu: le centre de vaccination covid ouvrira finalement le 12 septembre

Si elle a alimenté toutes les conversations et suscité le débat, voire quelques tensions, la crise sanitaire est plutôt derrière nous. Pour autant, le covid n’a pas disparu et des contaminations sont toujours possibles, avec plus ou moins de formes graves. C’est dans cette optique que l’Agence pour une vie de Qualité (AViQ) ouvrira d’ici quelques jours son centre de vaccination à Boussu. Initialement annoncée pour le 9 septembre, l’ouverture aura finalement lieu le 12 septembre.