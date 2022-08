Mons: un trio à la tête de la coprésidence d'Ecolo

Jamais deux sans trois. La section locale d’Ecolo Mons est désormais dirigée par un trio. Guillaume Wayembergh vient en effet renforcer l’équipe de la coprésidence du parti et rejoint ainsi Constance Lesplingart et Vincent Crépin, déjà en poste. Montois d’origine, Guillaume Wayembergh vient de revenir dans sa ville d’origine après avoir étudié et Bruxelles et voyagé durant un an en Nouvelle-Zélande.