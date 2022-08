La ligne ferroviaire Braine-le-Comte – Hal a bien pu rouvrir ce lundi

Bonne nouvelle pour les navetteurs empruntant la ligne ferroviaire Braine-le-Comte – Hal. Après un mois de travaux, la ligne a en effet pu rouvrir ce lundi. Un timing qui tombe à pic pour la rentrée scolaire. 11 millions d’euros ont été nécessaires à la remise à neuf de la ligne. Le plus gros des travaux consistait en la construction de murs de soutènement et à l'entretien de six tunnels/ponts dont trois sont situés à Tubize et trois autres à Braine-le-Comte.