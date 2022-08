Dour: Zoé, 13 ans, rentrera à l’école après avoir bénéficié de cours à distance lors de son hospitalisation

La rentrée sera un peu spéciale pour les enfants malades ou hospitalisés qui ne pourront pas reprendre le chemin de l’école ce lundi. Pour qu’ils puissent tout de même avoir accès à leurs cours et garder un contact avec leurs camarades de classe, l’asbl ClassContact propose de mettre en place un service de cours à distance directement depuis l’hôpital ou leur domicile. Zoé, 13 ans et étudiante à l’Athénée Royal de Dour, a pu bénéficier des services de l’association pour vivre une année scolaire plus ou moins normale et retrouver les bancs de l’école en cette nouvelle rentrée des classes.