On annonce un grand cru chez Ruffus pour la cuvée 2022

Les rayons du soleil, intenses par moments, ont tout de même provoqué quelques pertes. "Lorsque la température est montée à presque 40° et malgré les précautions prises, on a perdu entre 2 et 3% de notre production à cause du phénomène d’échaudage. C’est-à-dire que les raisins ont séché à cause du soleil et sont littéralement tombés de la vigne. C’est à peu près la même proportion que lorsqu’on subit des gelées printanières qu’on n’a pas connues cette année."

La sécheresse que notre pays connaît cet été a eu ses bons et ses mauvais côtés. "D’un certain point de vue, le fait que le terrain reste aussi sec nous permet d’éviter toute pourriture sur les vignes et les raisins mais d’un autre, les vignes se retrouvent actuellement en stress hydrique. Elles manquent d’eau et la taille des raisins s’en fait ressentir"

Un stress hydrique qui empêche des vendanges anticipées. "Si la taille des raisins avait été correcte, on aurait pu les débuter fin août mais là, on espère deux à trois jours de pluie ce qui nous permettrait de nous rapprocher encore un peu de notre meilleure année jusqu’ici tant en qualité qu’en quantité, c’est-à-dire 2018."

Les vendanges devraient donc débuter durant la semaine du 12 septembre.

Parallèlement aux vendanges, le mois de septembre sera particulièrement festif chez Ruffus puisque le 13, débuteront une série de soirées gastronomiques avec des plats préparés spécialement pour l’occasion par des chefs étoilés comme Eric Fernez du restaurant "D’Eugénie à Emilie", Christophe Hadiquest (Bon Bon) ou encore Sang Hoon Degeimbre (L’Air du Temps). Mais pas la peine de se presser, les 360 places disponibles ont été sold out en quelques heures à peine. C’est aussi le cas de la croisière en Méditerranée qui aura lieu en octobre et qui rassemblera 550 personnes.