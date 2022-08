Kermesse à Bouboule à Boussu: une brocante nocturne et des forains en nombre

"À partir de 17h30, notre traditionnelle brocante nocturne sera accessible", confirme Alexandre Célestri pour la commune de Boussu. "Nous accueillons une cinquantaine de brocanteurs au cœur de l’événement mais aussi des exposants qui feront davantage la part belle aux produits locaux et du terroir." Des produits de bouche (charcuterie, olives, fromages,…) mais aussi issus de leur savoir-faire (maroquinerie, par exemple) sont au menu.

Également au menu, des températures toujours estivales puisqu’il devrait faire beau et sec ce week-end. "Honnêtement, nous avons eu de grosses craintes car en début de semaine, les prévisions pour ce vendredi ne jouaient pas en notre faveur. Nous sommes vraiment rassurés de savoir que la météo sera de notre côté." Du côté de l’administration, on a en effet à cœur de proposer un événement qualitatif, en mesure de séduire tant les plus jeunes que les personnes les plus âgées.

"Tout le monde peut trouver son bonheur, au niveau de la programmation musicale bien sûr mais pas seulement. Nous n’avons par exemple jamais attiré autant de forains: ils seront 22 à s’installer chez nous, alors que nous sommes en concurrence avec la ducasse d’Ath ou la ducasse de Huy. Il n’y a pas meilleure preuve de l’attractivité de notre ducasse!" Des foodtrucks seront par ailleurs présents pour remplir les estomacs affamés. On y retrouvera, par exemple, des brochettes de chips…

Pour rappel, la ducasse se poursuivra jusqu’à dimanche. Côté musique, on retrouvera samedi The Original Show de Boney M, Dj Lilo et MC Shurakano tandis que dimanche, la jeune quaregnonnaise Océana assurera la première partie de la tête d’affiche, Julie Zenatti.