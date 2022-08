Une rentrée à moindre coût pour les familles défavorisées à Dour grâce à la boutique Les Abeilles

Bien que l’école soit gratuite, force est de constater que les fournitures scolaires le sont beaucoup moins. Des familles aux revenus moindres rencontrent donc parfois des difficultés pour équiper au mieux leurs enfants. Elles peuvent cependant compter sur la générosité de la boutique Les Abeilles. "Nous aidons les familles en difficulté tout au long de l’année. À la rentrée, nous menons également des récoltes et distributions de fournitures scolaires pour aider les plus démunis", indique Corinne Tonin, responsable de la boutique. "La rentrée scolaire entraîne d’importants coûts notamment pour les familles nombreuses. Nous essayons donc de les aider au mieux."

Il n’est pas toujours évident de pouvoir contenter toutes les familles. Heureusement, au fil des années, l’initiative a pu se faire connaître d’un plus grand nombre de citoyens. Davantage de dons ont ainsi pu être récoltés. "Nous avons reçu énormément de fournitures scolaires. Nous avons la chance d’avoir de nombreux citoyens qui nous soutiennent dans nos diverses actions", poursuit Corinne Tonin. "Le nombre de demandes reste quant à lui stable au fil des années."

Les écoliers ne seront pas les seuls à être gâtés à la rentrée. Une attention toute particulière est également portée à leur maman. "Le mardi de la rentrée, nous offrons le petit-déjeuner aux mamans qui le souhaitent. Elles pourront également se servir gratuitement en vêtements ce jour-là", conclut Corinne Tonin.

Pour rappel, la boutique est ouverte les mardis et jeudis de 10h30 à 17h et les samedis de 10 à 13h. Il est possible d’encore déposer des fournitures scolaires lors de ces différents créneaux horaires.