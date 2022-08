Les petits écoliers ukrainiens se préparent à la rentrée à Mons, le Borinage et les Hauts-Pays

"En règle générale, leur intégration s’est bien déroulée", nous rapporte Vincent Loiseau, échevin à Dour. "Ce même si, chez nous, ils étaient relativement peu nombreux à ma connaissance. Il n’y avait pas assez d’élèves pour créer une classe spécifique composée uniquement de petits Ukrainiens et ont donc été placés dans des écoles et des classes dont l’enseignant se sentait capable de relever le défi avec un ou une élève qui ne parlait pas un mot de français."

Du côté de Mons, ils étaient une vingtaine d’élèves ukrainiens à fréquenter une école du réseau communal mais contrairement à certaines communes voisines comme, par exemple, Binche, il n’a pas été possible de créer une classe spécifique pour ces élèves. "Tout dépendait du domicile de chaque famille", nous précise Catherine Houdart, échevine de l’Enseignement à Mons. "Ce qui a coincé sur ce plan-là, ce sont les transports. La commune est tellement vaste et le domicile des différentes familles éparpillé sur l’entité qu’il était impossible de l’organiser. Par exemple, plusieurs familles étaient installées sur la place de Saint-Symphorien avec une école communale juste à côté. On ne pouvait pas leur demander de faire plusieurs kilomètres pour aller dans un autre village. Surtout que sur 19 anciennes communes, seules quatre sont dépourvues d’une école communale..."

Pas non plus de classe réservée aux jeunes Ukrainiens à saint-Ghislain. "Dans le réseau communal Saint-Ghislainois, à ma connaissance, seuls trois élèves ont fréquenté l’enseignement communal l’année dernière et, pour des raisons linguistiques et probablement par choix de facilité pour les parents, ont été intégrés à l’école de Douvrain en immersion anglaise ", explique Florence Monier, échevine de l’Enseignement à Saint-Ghislain.