La circulation à la rentrée scolaire impactée par plusieurs chantiers dans les régions du Centre et de Mons

L’un concerne la N552 où un chantier visant à réhabiliter la route entre Pommeroeul et Hautrage, soit sur 5 kilomètres, a débuté. Afin de minimiser l’impact sur la circulation, les travaux sont divisés en deux phases. La première a commencé ce 16 août et devrait prendre fin à la mi-septembre. Les travaux sont effectués entre le carrefour N552/ rue du Petit Crépin/Quartier de la Distillerie et le carrefour formé avec la rue Malenroye. La seconde phase suivra ensuite et concernera le tronçon situé entre le carrefour de la N552 et la rue Malenroye et l’échangeur N552-N50. Pendant chaque phase, sur le tronçon concerné, la circulation est réduite à une voie par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. En fonction de l’avancement du chantier, les accès vers/depuis les voiries latérales seront fermés. Des déviations seront mises en place.

A Seneffe, un chantier est en cours depuis plusieurs semaines déjà. Il concerne la E19/A7 où des travaux préparatoires puis la rénovation du pont de l’échangeur de Familleureux est prévu. Du 27 juin dernier à la mi-juillet, des travaux préparatoires ont été menés en vue de la réfection complète du pont de l’échangeur de Familleureux, supportant l’autoroute E19/A7 et surplombant l’A501. Depuis le 8 août, le chantier en lui-même a démarré. Depuis cette date, sur l’E19/A7, deux bandes par sens sont maintenues (via passages en berme centrale) avec une vitesse limitée dans les deux sens à 70 km/h. C’est d’abord le pont supportant habituellement les voies vers Bruxelles qui est traité jusqu’à l’hiver 2022. Ensuite, au premier semestre 2023, ce sera l’autre pont, celui supportant habituellement les voies vers Mons, qui fera l’objet d’une réfection identique. Ce chantier permettra de réhabiliter complètement le pont jusqu’au tablier, en y effectuant les réparations nécessaires. L’ouvrage sera notamment doté d’une nouvelle étanchéité, de nouveau revêtements, équipements, etc.

Le pont d’Houdeng-Goegnies surplombant l’autoroute E42 fait également l’objet de rénovations. Depuis juin 2021, un chantier de réhabilitation est en cours sur le pont de l’échangeur n°20 "Houdeng-Goegnies", surplombant l’autoroute E42/A15. Ces travaux consistaient initialement à réparer une partie d’un joint de dilatation ainsi que des éclats de béton en face inférieure de l’ouvrage. Suite à un examen mené en vue de ces travaux, les équipes ont constaté des dégradations plus conséquentes. Des auscultations complémentaires et approfondies ont été effectuées. "Il est finalement nécessaire de réaliser le remplacement complet du joint de dilatation et le remplacement du système anti-soulèvement en béton et de certains appuis. Des interventions en lien ont eu lieu sur l’ouvrage. L’étude des opérations à réaliser est achevée. Leur planification est en cours d’élaboration", indique la SOFICO.

La circulation sur le pont (Chemin de Familleureux) s’effectue actuellement sur une voie grâce à des feux tricolores assurant une alternance de sens.

Enfin, des aménagements du giratoire de l’Octroi à Bray sur la N90 sont en cours. Depuis le 17 septembre, à Estinnes et à Binche, les travaux d’aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray ont débuté à l’intersection formée par la N90/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III. Une bande reste maintenue par sens sur la N90. La vitesse maximale est limitée sur la zone de chantier à 30 km/h. Par ailleurs, les usagers circulant en direction de Binche ne peuvent pas accéder à la N27/avenue Léopold III via le tourne-à-gauche. Ils sont donc invités à poursuivre jusqu’au giratoire formé avec la N563/chaussée d’Estinnes et la chaussée Romaine afin de reprendre la nationale en direction de Mons. La première phase des travaux a porté dans un premier sur le collecteur d’égout passant sous la N90 et dans la foulée sur la rénovation de 600 mètres de revêtement de la nationale entre le carrefour N90-ruelle Jorisse et le futur giratoire (N90-N27) côté Estinnes: 2 bandes ont été reconstruites (1 voie de stationnement et une voie de roulage) ainsi que la piste cyclable.

Ces travaux devraient être achevés pour le début de l’année 2023. Concrètement, ce chantier permettra l’aménagement d’un giratoire à l’intersection de la N90 et de la N27 pour sécuriser la zone et y fluidifier le trafic. Il permettra également de prendre en compte des modes doux par l’aménagement de traversées cyclo-piétonnes. La réhabilitation de deux quais de bus sur la N90 de part et d’autre du giratoire en les adaptant au PMR est également prévue.