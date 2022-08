1000 m² dédiés au sport et la santé dans le nouveau bâtiment d’Ulteam à Bray

"Ce nouveau centre a l’avantage de regrouper à la fois toutes les disciplines médicales que proposent Ulteam et l’espace nécessaire à la préparation sportive avec deux salles dont un dojo et même un vaste espace extérieur", nous explique le Binchois Pierre Parmentier. "Auparavant, le studio et les cabinets étaient séparés géographiquement parlant. Aujourd’hui, les membre d’Ulteam, que nous appelons les "Ulteamer", peuvent tout retrouver au même endroit et peuvent à la fois se soigner et se préparer physiquement."

Dans l’équipe pluridisciplinaire d’Ulteam, outre les six préparateurs physiques, on trouve ainsi un osthéopathe, un podologue, un posturologue, tris kiné, plusieurs médecins spécialisés, un diététicien, des psy mais aussi des neurochirurgiens et un masseur sportif. "On cherche encore une logopède et un masseur bien-être ce qui nous permettra d’être complet. Au total, nous sommes une trentaine à former la famille Ulteam. Nous avons également aujourd’hui à notre disposition un clubhouse dans lequel les membres peuvent trouver des repas équilibrés à emporter."

Pour bénéficier des bons soins des différents membre de l’équipe, pas besoin d’être un sportif de haut niveau. "J’estime, de façon générale, à 5% la proportion d’athlètes de haut niveau dont Licaï Pourtois, multiple championne du monde de Ju-Jitsu et Noa Hadji qui prépare les championnats du monde de boxe anglaise avec ambition. L’équipe de basket de Mons-Hainaut, dont je suis le préparateur physique, figure également parmi les "ulteamer". 20% des membres sont eux des sportifs accomplis mais le reste, c’est monsieur et madame tout le monde qui veut simplement prendre soin d’eux, qui veulent perdre du poids ou qui envisage de se mettre au sport et qui ne veulent pas le faire n’importe comment."

Des enfants aux seniors en passant par les sportifs les plus accomplis, tout le monde peut s’inscrire à Ulteam et donc, désormais, profiter des nouvelles installations.