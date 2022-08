Pompiers, policiers et drones mobilisés pendant près de deux heures à Soignies à la recherche d’une panthère

Après l’opération, les pompiers se sont amusés de cette situation. "C’était une belle blague. Il valait cependant mieux ça qu’une vraie panthère", s’amuse un sapeur-pompier auprès de nos confrères de RTL. Les Maines Coon sont en effet caractérisés par leur grande taille et leur ressemblance avec d’autres félins. Ils peuvent mesurer plus d’un mètre et peser entre 4 et 9 kilos.

Plus de peur que de mal donc pour les pompiers et policiers, partis à la recherche de l’animal en compagnie de vétérinaires du parc animalier Pairi Daiza.