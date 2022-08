Mobilité à Mons: peu de changement pour cette rentrée scolaire

Dans son plan communal de mobilité, le collège communal PS-Ecolo a tout de même prévu de s’attaquer au problème, notamment aux abords du Sacré-Cœur et de Saint-Stanislas. "Nous avons déjà élargi les trottoirs mais nous avons surtout travaillé en concertation avec ces deux établissements pour apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés", confirme Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la mobilité.

Un marché public sera ainsi prochainement lancé pour la création d’une rue cyclo-piétonne. "Entre la rue des Gaillers et la rue des Dominicains, il existe une voirie publique, la rue du Mont du Parc. Avec le temps, cette rue a quelque peu été oubliée, si bien que plus personne ne savait exactement à qui elle appartenait. Nous avons en projet de la réhabiliter pour la transformer en rue cyclo-piétonne. La pente est assez abrupte, il faudra donc envisager de la lisser."

L’échevine entend lancer le marché public cette année, pour une réalisation dans le courant de l’année 2023. "Cette voirie appartient à la ville mais nous poursuivons nos discussions avec Saint-Stanislas, puisqu’il s’agit de sécuriser les abords de l’établissement." En parallèle, la volonté de développer des lignes de vélos-bus est toujours intacte. "Nous avons obtenu des subsides mais nous attendons que la rentrée scolaire soit passée avant de les utiliser", précise encore l’élue.

"Nous entendons par ailleurs toujours créer un parking de dissuasion du côté des magasins Brico-Ava. Des navettes de bus permettraient aux élèves – et aux travailleurs – de remonter jusqu’à la rue du Parc. Le plan de redéploiement des bus a été validé par les TEC en mai dernier. La mise en œuvre prendra encore un peu de temps mais l’on avance! Une fois que cela sera fait, nous pourrons réellement transformer ces axes en rues scolaires."

La mobilité pouvait être un sujet sensible, la majorité souhaite prendre le temps. "Avant d’imposer des changements plus radicaux, il faut pouvoir proposer des alternatives. Il n’est donc pas question de vouloir tout changer en une fois." Cette rentrée scolaire 2022 se fera donc, globalement, dans des conditions similaires aux années précédentes. Mieux vaut dès lors prévoir le coup et partir tôt assez… Histoire de ne pas se faire de nouveaux cheveux blancs dès les premiers jours.