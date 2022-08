La place de Genly pourrait être totalement rénovée

"Nous avons vraiment tenu compte de tous les critères imposés par la Région wallonne pour préparer notre dossier", souligne David Volant (MR+), échevin du développement local et du cadre de vie. "Nous prévoyons la création d’espaces verts, des jeux pour les enfants et adolescents, des toiles tendues, des bancs et des tables ainsi que des toiles tendues. Le tout sera modulable afin de permettre la tenue de festivités."

Le dialogue a d’ailleurs été ouvert avec le comité Genly En Fête. "Ses membres sont très dynamiques et nous voulions nous assurer qu’ils auraient toujours la possibilité d’installer leur chapiteau sur la place", ajoute l’échevin. "Nous prévoyons aussi l’installation de fontaines, d’une caméra de vidéosurveillance et d’un panneau digital afin de favoriser la communication lors d’événements." Des zones de stationnement sont prévues et un revêtement drainant remplacera l’asphalte.

"Notre projet nous parait cohérent au regard de l’appel à projets. Nous sommes partis du principe que certaines places avaient déjà été rénovées. D’autres n’étaient pas adaptées à cet appel à projets. Nous tenons aussi compte du fait que la rue Longsaule va être refaite dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC)." Ces travaux devraient intervenir dans le courant de l’année 2023.

La majorité PS-MR+ espère être retenue dans le cadre de l’appel à projets et lancer les travaux de la place de Genly dans un timing similaire. Rien ne pourra cependant être entrepris si les subsides ne sont pas décrochés. "Il faut rester réaliste. Si notre dossier ne passe pas, nous n’aurons pas les finances nécessaires à la réalisation de notre projet." Les candidatures sont à soumettre avant le 15 prochain. Une réponse n’est donc pas à attendre avant octobre ou novembre.

Le gouvernement wallon consacrera une enveloppe de 35 millions d’euros à ces projets. Seules les communes de moins de 12 000 habitants peuvent se porter candidate. Les subventions régionales seront comprises entre 200 000 et 500 000 euros.