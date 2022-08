Les travailleurs français vont-ils fuir les hôpitaux publics belges?

Mais dans cette convention subsistait une exception: les rémunérations versées dans le secteur public ne sont pas imposables dans le pays où la prestation est effectuée si la personne réside dans l’autre État et en a la nationalité. Concrètement, un Français résidant en France et travaillant pour un service public belge continue de payer ses impôts sur le revenu en France, et vice-versa. Cette exception va sauter, la France et la Belgique ayant signé le 9 novembre 2021 une nouvelle convention qui doit encore être approuvée au parlement et ratifiée dans chacun de ces deux pays avant d’entrer en vigueur, au plus tôt au 1er janvier 2023.

Forte diminution du salaire net

Et cela risque de poser problème dans les structures où les Français sont nombreux, comme dans les soins de santé. A Ambroise Paré, près de 30% du personnel va perdre parfois des centaines d'euros par mois dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention. "Cela concerne notre hôpital, mais aussi les maisons de repos et de soins publiques et tous les endroits où nous sommes en situation de pénurie importante", relève Chantal Bouchez, directrice d'Ambroise Paré. "Quand cela a été annoncé, il y a eu des levées de boucliers, à Mons, mais aussi Charleroi, Tournai..." indique pour sa part Melisa Maggio, secrétaire permanente CSC.

La nouvelle convention règle une injustice entre frontaliers du public et du privé, mais elle en crée une autre: les nouvelles règles d'imposition seront d'application dès 2023, sans période transitoire comme cela avait été prévu pour les frontaliers du privé, dont certains, répondant à des conditions strictes, bénéficient de l'ancien système jusqu'en 2033. De quoi faire craindre aux structures de soins publiques un départ massif de leurs travailleurs français vers le pays d'origine.

"Si on va chercher du personnel en France, c'est parce que nous ne le trouvons pas en Belgique. Il faut nous laisser le temps de nous adapter", plaide Chantal Bouchez. "Ce qui nous semble important, c'est que le personnel du public ne soit pas traité de manière inéquitable par rapport à ce qui a été fait pour le personnel privé et qu'il bénéficie aussi d'une période temporaire de 25 ans." Des contacts s'établissent entre les structures de soins publiques pour se faire entendre des autorités. Et ce afin d'éviter de voir une partie du personnel refranchir la frontière et accentuer la pénurie dans les soins de santé.