Un spectacle de rapaces en guise de nouveauté pour les fêtes de Wallonie à Soignies

Depuis une vingtaine d’années maintenant, les fêtes de Wallonie se muent en grande fête populaire, attirant des milliers de personnes. "De nombreuses activités seront au programme des fêtes de Wallonie à Soignies", indique Michel Lenvain, organisateur. "Un grand chapiteau de 400 places sera installé au parc Pater pour l’occasion. Le château de Soignies sera également théâtre de nombreuses activités. En général, 1 500 personnes environ déambulent simultanément sur le site. Vers 18h, un petit creux survient avant de faire place au grand feu d’artifice qui attire de nombreuses personnes. L’année dernière, 600 enfants avaient participé au concours de ballonnets, ce qui en dit long sur l’affluence générale."

Au programme cette année, les participants retrouveront leur traditionnel tournoi de pétanque dès 13h30. Les démonstrations de rapaces seront organisées dans le même temps à 14h30, 15h30 et 16h30. Le podium accueillera différents artistes de 15h à minuit, l’occasion pour eux de se faire connaître dans la région. Un spectacle équestre se déroulera à 17h30 avant de faire place aux deux activités phares de la journée à savoir: le concert d’Alec Mansion à 21h et le feu d’artifice à 22h. Marché artisanal, concours de ballonnets, châteaux gonflables, éducation canine et exposition de tracteurs compléteront le programme de la journée.

"Le traditionnel marché artisanal accueille chaque année une vingtaine d’artisans. De nombreux tracteurs seront également exposés sur la première pelouse avant de partir faire une balade avec les enfants. Une belle vitrine a été offerte à Alec Mansion qui, avant de se rendre aux fêtes de Wallonie, était l’invité phare du 21 juillet à Bruxelles. L’organisateur du feu d’artifice n’est pas non plus des moindres puisque c’est lui qui s’occupe de celui du Doudou à Mons et des fêtes de Wallonie à Namur. Etant d’origine sonégienne, il nous fait également le plaisir de venir chez nous", conclut Michel Lenvain.