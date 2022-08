Retour en 1914 au pied de l'église de Nimy

Ce site en plein cœur de Nimy fut choisi car le village fut particulièrement touché par la bataille qui opposa troupes britanniques et allemandes. Plus d’une centaine de maisons furent détruites et des dizaines de civils furent tués lors des combats. Aujourd'hui, la seule trace qui en reste est une plaque commémorative sous le pont rail de Nimy, qui commémore les actions du Lieutenant Maurice Dease et du Private Sidney Godley qui furent les deux premiers soldats britanniques à recevoir la Victoria Cross, plus haute médaille militaire britannique. Aujourd'hui, cette plaque attire toujours des citoyens britanniques qui viennent y déposer des couronnes de coquelicots en papier.

Le camp sera accessible de 10h à 18h. Des visites guidées du Musée de Nimy, carrefour de la céramique à l'époque de la première guerre mondiale, seront également organisées. Amoureux du doux son de la cornemuse? Des concerts seront organisés durant les deux jours.