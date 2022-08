Quévy: une route inaugurée en hommage à d'Artagnan

Ce sont ainsi près de 70 randonneurs et cavaliers en tenue de mousquetaires qui s’étaient donné rendez-vous pour parcourir les chemins empruntés par le célèbre homme de guerre. Avec quelque 4000 kilomètres de chemins balisés en Europe, la route européenne d’Artagnan propose à ceux qui l’empruntent de découvrir la France, la Belgique et les Pays-Bas, mais aussi l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne autrement, dans les pas de d’Artagnan.

La route d’Artagnan fait partie du projet Interreg Eqwos. Un projet mené sur base d’un constat: des deux côtés de la frontière, la filière équine dispose d’atouts majeurs, les plus importants étant une situation géographique au cœur de l’Europe du Cheval et un savoir-faire reconnu mondialement. "Jusqu’ici, chaque filière présente sur chaque versant travaille de manière isolée", explique-t-on du côté de la Ligue Équestre.

"Via le projet Eqwos, nous voulons créer un cluster équin qui contribuera à faire de la Zone FWV (pour France-Wallonie-Vlaanderen, NdlR) un territoire leader en Europe du "cheval toutes disciplines". Ce cluster ne sera pas spécifique à une sous-filière en particulier mais sera global, permettant de travailler à la fois sur le domaine des courses, du cheval de sport ou encore du cheval de trait."

In fine, le projet doit permettre aux entreprises de consolider leur activité et de développer leur économie, de créer des emplois, d’accéder à certains nouveaux marchés et de mutualiser les points forts de chacun. Itinéraire culturel par excellence, la route européenne d’Artagnan permet donc de relier la ville de naissance du mousquetaire (Lupiac, en France) à sa ville de décès (Maastricht, aux Pays-Bas).