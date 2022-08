"PMR à Mons" revendique une ville inclusive

La raison de cette invisibilité? Un environnement urbain inadapté, répond le groupe "PMR à Mons". Ce collectif a vu le jour sur Facebook il y a plus d'un an et réunit aujourd'hui 420 membres. Ceux-ci y partagent les difficultés de mobilité qu’ils connaissent à Mons. Et les obstacles sont nombreux: bordures infranchissables, trottoirs absents ou de mauvaise qualité, absence de traversées piétonnes sur de grands axes, parkings PMR mal faits ou supprimés, incivilités, mauvaise régulation des feux, transports publics inaccessibles, chantiers sans itinéraires sécurisés, infrastructures mixtes piétons/cyclistes mal faites engendrant des conflits, absence de toilettes publiques adaptées...La liste est longue.

"Les PH et PMR voient trop souvent que l’espace public répond aux besoins des personnes valides et de la circulation automobile au détriment d’aménagements appropriés à leurs difficultés de déplacements", explique Ludovic Toussaint, coordinateur du mouvement. "Les PH et PMR se voient ainsi confinées entre leurs quatre murs, devant faire appel à des services tiers pour en sortir et être à nouveau enfermées dans quatre nouveaux murs."

Les solutions existent

Le groupe PMR à Mons a déjà interpellé les autorités communales, réalisé une étude sur les entrées de ville, les parkings PMR... Le groupe a matière à critiquer, et ne s'en prive pas. Mais il a aussi des solutions à présenter. C'est ce qu'il entend faire lors de sa première réunion "physique" depuis sa création, ce 18 août au Foyer communautaire du Parc du Bois de Mons.

"Les solutions existent: diminution des longueurs des traversées, modération de la vitesse du trafic, récupération d’espace piéton: élargissement de trottoirs.... La documentation est abondante et accessible. Le groupe PMR la consulte régulièrement notamment pour appuyer ses demandes contenues dans de nombreux courriers."

Le groupe espère que des échevins et représentants du monde politique feront le déplacement pour écouter leurs doléances et solutions, et entendent bien continuer de se faire entendre. "Les PMR et PH revendiquent leur place dans la société. Ils veulent que Mons devienne une ville inclusive c'est-à-dire que ce ne soit plus la personne en difficulté qui doive s’adapter à la ville, mais que ce soit la ville qui soit adaptée à leurs besoins. La ville de Mons doit rechercher et éliminer tous les obstacles afin que tous soient autonomes. La ville de Mons doit être inclusive."