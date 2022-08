“La réhabilitation améliorée est une prise en charge qui permet de retrouver rapidement son autonomie après une chirurgie. Elle repose sur des méthodes scientifiques rigoureuses qui démontrent des résultats postopératoires particulièrement positifs”, explique le Dr Laura Romero, référente GRACE en chirurgie colorectale. L’objectif est de diminuer les conséquences de l’intervention sur l’état de santé général des patients et permettre un retour à domicile plus rapide. Ce protocole diminue aussi le risque de complications et de nouvelles hospitalisations.

Ce programme de soins nécessite l’implication des patients pour sa réussite “avant, pendant et après leur hospitalisation. Une équipe multidisciplinaire les accompagne dans les différents aspects de leur prise en charge afin de les soutenir tout au long de leur parcours”, indique Manon Le Pen, infirmière coordinatrice du Centre GRACE. L’équipe est composée de chirurgiens, anesthésistes, kinésithérapeutes, diététiciennes, infirmières… “Cette participation active du patient se traduit notamment par une compréhension du processus, une observation de signes inhabituels, une mobilisation et une alimentation précoces après la chirurgie…”

Créée en 2014, l’association GRACE favorise le développement et la diffusion de la récupération améliorée après une chirurgie dans les milieux de soins francophones.