Le Roeulx: pari réussi pour les organisateurs du festival "des ballons et des ailes", dissocié pour la première fois du carnaval

Il faut écrire aussi que de nombreuses activités étaient au programme de l’événement cette année. Malgré la sécheresse, toutes ont pu avoir lieu. "L’événement a très bien fonctionné cette année. Tout le programme a pu avoir lieu", indique Jérôme Wastiau, organisateur. "Acrobaties, spectacle pyrotechnique et envol des montgolfières ont ainsi pu se dérouler normalement. Un total de neuf montgolfières sur 11 a finalement décollé. Du côté du spectacle pyrotechnique, nous avions fait appel à un professionnel. Nous savions donc qu’il pourrait aménager son spectacle en fonction des conditions climatiques. Avec la sécheresse, il a finalement opté pour un spectacle mêlant LED avec pyrotechnie à froid. Tout s’est finalement très bien déroulé. J’en suis très satisfait."

L’événement "des ballons et des ailes" fait désormais partie des activités phares de la région du Centre. Certains amateurs n’ont donc pas hésité à faire de nombreux kilomètres pour admirer ce spectacle unique. "Le public était assez mixte. Il y avait aussi bien des habitants du Roeulx que des personnes venant du nord de la France ou de Wallonie Picarde par exemple", confie Jérôme Wastiau. "Il n’y a pas vraiment d’autres festivals comme le nôtre dans la région ce qui contribue beaucoup à son succès. Maintenant que l’événement a été dissocié du carnaval, les acteurs de ce dernier peuvent pleinement participer aux festivités. À l’inverse, les organisateurs et participants "des ballons et des ailes" avaient également pu profiter du carnaval."

Le pari était également risqué pour les autorités communales qui peuvent désormais se réjouir du succès du carnaval et du festival "des ballons et des ailes". "Au début de la mandature, quand je suis devenu échevin, j’ai voulu dissocier les deux événements", explique Ronny Tournay, échevin au Roeulx. "La première année, le carnaval avait eu lieu comme à son habitude puis deux années de covid n’ont pas permis de l’organiser. Finalement, cette année était la bonne. Je suis ravi de voir que les deux événements ont rencontré un franc succès. Cela offre par la même occasion une possibilité supplémentaire de faire la fête."

Alors que le collège communal a tout de suite suivi les plans de l’échevin, la population était plus sceptique quant à ses choix. Un pari finalement réussi. "Beaucoup pensaient que le carnaval allait mourir sans le festival "des ballons et des ailes". En tant que grand amateur du carnaval du Roeulx et participant pendant des années, cela me faisait mal d’entendre que certains pensaient cela", poursuit l'échevin. "Finalement, du beau monde s’est rendu aux deux événements. D’une part le carnaval s’est réinventé pour accueillir de nombreuses nouveautés et s’étendre partout dans la ville. D’autre part, les artisans de ce dernier ont pu participer au festival des ballons et des ailes, ce qui n’était pas possible auparavant. Tout le monde est donc gagnant."

Commerçants, indépendants et forains profitent également de cette dissociation qui leur permet de participer à deux événements à succès. Une nouvelle formule qui porte donc ses fruits et qui restera donc en l’état les années à venir.