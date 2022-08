Des équipes médicales mobiles pour prendre en charge les patients psychiatriques d'EpiCURA

"Depuis plusieurs années, l’offre de soins psychiatriques au sein d’EpiCURA ne cesse de se développer afin de répondre qualitativement à une demande toujours plus croissante", explique-t-on du côté du groupe hospitalier. "La crise du Covid-19 et la recrudescence de patients faisant face à des problématiques de santé mentale ont incité le service de neuropsychiatrie d’EpiCURA à mettre en place un projet de renforcement de la prise en charge psychiatrique grâce à des équipes mobiles pouvant intervenir rapidement sur le terrain."

Concrètement, ces équipes ALiPsy se composent d’infirmières et de personnel paramédical qui se déploient sur les trois sites principaux du groupe EpiCURA, à raison d’un ou de plusieurs jours ouvrables, en fonction de la demande. "Elles permettent d’assurer une offre de soins et d’expertise psychiatrique aux urgences mais également dans les unités de soins. Cette offre se définit véritablement par une évaluation, un premier avis, un aiguillage dans le diagnostic et la prise en charge, et ensuite par un relais vers un médecin psychiatre si cela est nécessaire."

Les équipes se déplacent sur le terrain sur base d’une demande formulée via une ligne téléphonique spécifique ou via un formulaire de demande, en fonction de la notion d’urgence. Disposer de pareille organisation présente plusieurs avantages. Citons l’uniformisation de la pratique psychiatrique sur l’ensemble des sites d’EpiCURA, la réorganisation de l’offre de soins psychiatriques en dehors des services dédiés, le renforcement des collaborations multidisciplinaires, le soutien, l’information et la formation des équipes de soins aux problématiques de santé mentale, aux soins relationnels et aux procédures institutionnelles ou encore l’optimisation de la qualité de soins offerte aux patients psychiatriques.

On notera encore que cette prise en charge entraine une diminution du temps d’hospitalisation, réduit la saturation des urgences, désengorge les agendas des psychiatres, qui ne doivent plus systématiquement se déplacer aux urgences ou dans les unités de soins pour poser un premier diagnostic. "Le travail en binôme ou équipe pluridisciplinaire permet d’établir et de fournir une anamnèse très complète du patient au médecin. Le médecin délègue véritablement la première phase de diagnostic à cette équipe qui apporte une vision complémentaire", confirme encore EpiCURA.

Par ailleurs, si un patient nécessite une prise en charge spécifique au sein de l’hôpital de jour psychiatrique, mais qu’aucune place n’est disponible, l’équipe de liaison assure son suivi dans l’unité de soins dans laquelle il est hospitalisé jusqu’au moment où il pourra être concrètement pris en charge en psychiatrie. De cette manière, une certaine continuité de la prise en charge est assurée. Le patient peut aussi être redirigé vers des structures externes si EpiCURA n’est pas en capacité de le prendre en charge ou si le patient ne présente pas un danger imminent pour lui-même.