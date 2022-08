Mons: des «maisons de services» à la place d'anciennes agences bancaires?

C'est en substance la proposition que formule Guillaume Soupart au collège communal de Mons, afin de les transformer en maisons de services aux citoyens. "C’était dans notre programme en 2018 et on voit qu’on était dans le bon. Les services aux citoyens se réduisent comme peau de chagrin dans les villages. En décembre, avec mon collègue Mathieu Veltri, nous dénoncions la fermeture des derniers distributeurs de billets de Ghlin et Havré et proposions que Batopin s’y installe", explique le conseiller communal Mons en Mieux.

Un investissement profitable

Ces maisons-services reprendraient les services essentiels à la population: des permanences du service population ou de l’agent de quartier, prises de sang, avec la présence d’un distributeurs de billets ou d’un point poste, etc. Pour se payer les deux ex-agences, le Collège communal devrait dépenser près de 650 000€. Une somme importante, reconnaît le conseiller ghlinois, mais "le collège investit énormément d’argent dans le piétonnier et l’axe de la gare. Les villages ne doivent pas être oubliés", estime-t-il.

De plus, ces investissements pourraient être profitables, selon lui: "le bâtiment à vendre à Ghlin compte un appartement qui pourrait être rentabilisé en le louant via l’Agence immobilière sociale.À Havré, il y a un terrain de 8 ares à bâtir, que la Ville peut valoriser ou vendre à son tour. On peut aussi penser à valoriser les deux sites en mettant en location des bureaux pour des indépendants. Chaque lieu est différent et il faut analyser en détail comment on peut les aménager." Et d'appeler le collège à entamer des démarches auprès de l'agence immobilière.

Les "contradictions" de Mons en Mieux

Du côté de la majorité PS-Ecolo, la proposition laisse quelque peu dubitatif. "Le Collège constate une fois de plus les contradictions du MR/Mons en Mieux, qui dénonce les acquisitions de bâtiments faites par la Ville pour dynamiser les quartiers, et qui maintenant change subitement d'avis, comme beaucoup d'autres domaines", réagit-il.

"Depuis le début de la mandature, le Collège communal travaille afin de renforcer les services aux citoyens dans toutes les communes fusionnées et villages du Grand Mons. C'est d'ailleurs l'une des priorités clairement définies par la majorité", poursuit-il. Tout en déplorant la politique des banques qui désinvestissent les services de proximité, le Collège communal indique avoir ciblé plusieurs lieux et négocie actuellement en vue notamment que de nouveaux distributeurs de banque puissent être installés sur le territoire montois, "à Ghlin et à Havré, mais pas seulement."