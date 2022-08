Estinnes: les schtroumpfs à la rescousse du tri sélectif

On connaissait le schtroumpf grincheux, le schtroumpf farceur...Désormais, il faut compter aussi avec le schtroumpf trieur! Il s’agit d’une sorte de schtroumpf à lunettes du tri, qui a potassé les nouvelles règles de tri sélectif pour les PMC, et les applique aujourd’hui à la lettre, comme le voudrait le Grand Schtroumpf, mais surtout l’intercommunale de gestion des déchets Hygea. Cette dernière fait appel à eux pour tenir un stand lors de la célèbre fête de la Moisson à l’abbaye de Bonne-Espérance, qui fait son grand retour du 19 au 21 août prochain. Le dimanche 21 août de ce week-end dédié aux moissons à l’ancienne, Hygea et Fost Plus tiendront un stand au cœur de l’abbaye pour sensibiliser les visiteurs au tri des déchets grâce à un jeu virtuel qui vous fera entrer dans le monde des schtroumpfs, un monde particulier où les schtroumpfs utiliseraient du plastique et seraient aussi confronté à des choix de tri cornéliens.