Algues et cyanobactéries: appel à la vigilance lancé à Mons

Notre région n'échappe pas au phénomène et la Ville de Mons a lancé un avertissement sur ses réseaux sociaux à l'égard des éleveurs et des promeneurs. "Nous vous demandons de faire preuve d'une grande vigilance et d'une grande prudence lors de vos activités ou lors de l'abreuvement du bétails et de vos animaux de compagnies aux abords du Grand large, de la Haine, de la Trouille et de la Wampe", avertit-elle.