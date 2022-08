Adlane Draou, le Cuesmois qui voulait conquérir le monde de la restauration rapide

"J'ai fait toute ma scolarité à Mons avant de partir un an aux États-Unis", explique-t-il. "Puis j'ai étudié un bachelier et un master en administration des affaires." Sa fibre entrepreneuriale, c'est au Congo qu'il la met à l'épreuve. "On était dans l'industrie du bois, on coupait des madriers pour les envoyer un peu partout dans le monde. On ne travaillait que des bois nobles. Tout allait bien là-bas, mais je voulais revenir pour des raisons privées."

Pour revenir, il a néanmoins besoin d'un projet entrepreneurial. "Je ne sais faire que ça. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un." Une opportunité se présente, incarnée par O'Tacos, en 2018. A cette époque, la franchise s'apprête à exploser. "Je ne m'intéressais pas spécialement à la restauration rapide, mais j'ai vu le potentiel de la marque. Il y en avait 40 quand je suis rentré, et maintenant il y en a 350."

De Mons au monde

Avec sa société Mad Vision, il ouvre 8 restaurants en quatre ans avant de chercher d'autres leviers de développement. "J'ai mieux compris le business de la franchise et j'en ai conclu qu'il n'y avait pas mieux pour obtenir de l'hyper croissance, ce qui est ce que je recherche. On peut s'implanter dans plein de territoires avec plein de marques différentes. Il n'y a pas de limites." Via Mad Vision, Adlane se lance dans l'acquisition de franchises: Chick&Cheez, GoFish...son dernier grand coup étant Gong Cha, qu'il entend rendre aussi visible en Belgique que Starbucks dans le monde. "C'est grisant de ramener en Belgique une marque que personne ne connaît", reconnait-il. Mais ce n'est pas son seul critère de choix. "En quatre ans, ma vision a évolué. Je prête désormais plus attention au facteur énergétique. Je n'irai plus sur des marques qui requièrent une grande consommation."

Le développement de Mad Vision a été exponentiel, avec 17 ouvertures d'établissement et une croissance de 700%. Son ambition pour l'avenir: devenir leader européen de la restauration rapide. Rien que ça. Une croissance qui, pour l'instant se joue surtout à Bruxelles, mais qui est amenée à s'étendre dans toute la Belgique, et qui passera pas Mons.

La région a déjà vu l'ouverture de deux établissements: un aux Grands Prés et un à Hornu, au shopping Cora. "C'était très important pour moi. C'est là où je suis né, où vit ma famille, j'ai toujours gardé une fibre dans ma région, où on continuera à ouvrir." Un Gong Cha sera d'ailleurs annoncé très prochainement, quelque part dans la cité du Doudou...