100 équipes de beach volley attendues ce vendredi et samedi pour l’édition 2022 du "Feluy Beach"

"Depuis l'an dernier, deux tournois de beach volley sont au programme de l’événement", annoncent les organisateurs. "Le premier aura le lieu ce vendredi 12 août en après-midi. Le second aura lieu durant toute la journée du samedi. La journée du vendredi commencera vers 15h par un tournoi où 30 équipes s'affronteront dans une ambiance cosy. Les amis et la famille des participants sont bien évidemment les bienvenus. Les joueurs du samedi pourront déjà venir tâter l'ambiance et le terrain pour préparer au mieux leur journée du lendemain. La journée se terminera évidemment par une soirée "on the beach". La journée du samedi commencera quant à elle vers 10h par un tournoi où 70 équipes se rencontreront. Lors de cette journée, tout le monde sera de la partie, aussi bien joueurs que spectateurs."

Puisqu’après l’effort, les joueurs auront besoin de réconfort, une grande soirée "on the beach" viendra conclure la journée du samedi. Une infrastructure sono se chargera de mettre l’ambiance. La line-up du vendredi mettra à l’honneur Nightshifters, ADJ et Dubsiders de 18 à 1h. Le lendemain, l’ambiance sera au rendez-vous dès 15h par un open format. S’en suivra les shows de Dubsiders, Amato vs Margery, Nightshifters, ADJ et Dubsiders jusqu’à 2h du matin.

Côté rafraichissement, bar et bar à cocktails seront de la partie. Pour les plus jeunes, des châteaux gonflables seront accessibles tout au long de ces deux jours. De la restauration sera également disponible sur place.

Qui dit grand événement dit également perturbation de circulation. "La circulation sera impactée le long de la route Baccara", indique Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes. "La vitesse sera limitée à 30 km/h entre le BK 3.3 et la limite avec Braine-le-Comte. Le stationnement sera quant à lui interdit des deux côtés de la voirie, sur une distance de 50 mètres de part et d'autre de la zone de festivité."

Pour aller faire la fête ce vendredi et samedi, les participants devront se rendre au 168 de la route Baccara.