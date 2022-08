Le chauffard de Strépy inculpé de meurtre pour une seule des six victimes: « Incompréhensible que leur mort soit considérée comme un accident »

Pour rappel, Paolo F. est le chauffeur de la voiture qui a été impliquée dans le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022, tôt le matin à l’heure du ramassage. Le conducteur avait percuté le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d’autres, dont dix gravement.

La victime liée à cette inculpation pour meurtre (homicide volontaire non prémédité) est Frédéric D’Andréa. Le Louviérois de 46 ans s’était sacrifié pour sauver un enfant. Chronologiquement, il est la dernière des six victimes. Après avoir percuté le groupe sans freiner, le chauffard a traîné un des Gilles, Frédéric, sur une dizaine de mètres. Une des vidéos de surveillance montre la voiture laisser derrière elle le corps du quadragénaire, jusque-là coincé dans ses roues et qui vient de s’en décrocher.

Pour le parquet de Tournai, Paolo. F. savait qu’il pouvait le tuer en agissant ainsi, après le choc initial dans la foule. L’intéressé a mis en œuvre des moyens qui, normalement, peuvent engendrer la mort de manière prévisible.

Lorsqu’il était inculpé de six simples homicides involontaires, Paolo F. était, à ce stade-là, destiné à être jugé devant un tribunal de police. Si au terme de l’instruction, l’homicide volontaire est toujours retenu, la nuance sera de taille : ce sont les Assises qui l’attendent. Il y risque trente ans de prison.

“Cette requalification est logique”, témoigne Antonio Gava, un des trente blessés et cheville ouvrière d’Association des victimes de Strépy (et, par ailleurs, échevin à La Louvière). “Sur une vidéo, on voit Frédéric sur le capot après avoir été percuté, puis le conducteur freiner projetant ainsi Frédéric sur le sol, puis redémarrer sur lui.”

Les sentiments de Nicola et de Grégory, les deux frères de Frédéric, sont communs et mitigés : “Je suis satisfait et soulagé de cette requalification, pour ma famille”, nous explique Nicola. “Mais nous restons sur notre faim. On pense aux autres victimes. Que leur mort soit toujours, à ce stade, considérée comme un accident est incompréhensible. Je me mets à la place de familles. Entendre que Frédéric pourrait être victime d’un meurtre mais pas leurs proches, ce doit être insoutenable.”

Minute…

Primo, la qualification en meurtre pour Frédéric n’est pas définitive. Elle peut encore varier en cours d’instruction et jusqu’au renvoi devant un tribunal de police ou la Cour d’assises. Même le juge, au terme du procès, pourra encore requalifier les faits. En outre, l’avocat de Paolo F., Frank Discepoli, va en appel devant la chambre des mises en accusation qui confirmera (ou pas) la requalification dans deux semaines.

Secundo, le parquet général nous indique que cette requalification en meurtre vaut pour “au moins” une victime. Traduction : il reste la possibilité d’une requalification en meurtre pour les autres victimes si des éléments nouveaux apparaissent lors de l’instruction. À ce titre, on sait déjà que la vitesse était excessive (plus de 140 km/h au lieu de 50, nous informe-t-on). Et des informations sont encore attendues d’Allemagne vu que la BMW disposait d’un système offrant des données d’avant le déclenchement d’un accident (et des airbags). Peut-être qu’in fine, on considéra, là aussi, que Paolo F. a adopté un comportement pouvant engendrer la mort de façon prévisible.

Ou pas…