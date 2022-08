Mons: les travaux de voirie fleurissent avant la rentrée

Signalons des travaux de réfections de voirie à la rue des Gades, la rue Marguerite Bervoetset la rue Cronque, en plein centre-ville de Mons. Depuis ce lundi, la circulation est interdite à tout véhicule dans la rue des Gades et strictement réservé à la desserte locale dans les autres rues. Le stationnement est interdit dans les rues Bervoets et des Gades. Habituellement en sens unique, la rue Bervoets et la rue des Gades seront momentanément remises à double sens. Un itinéraire de déviation est instauré par la rue des Telliers, rue de Dominicains, rue du Parc, rue des Echelles, rue des Marcottes, rue de Nimy, Grand-Place et rue des Clercs. Ces dispositions sont d'application jusqu'au 23 décembre.

Travaux jusqu'à la fin de l'année à l'avenue des Bassins

Autres travaux de voirie à signaler: à l'avenue des Bassins. S'ils sont en cours depuis plusieurs mois dans cette zone, ils se cencentrent désormais dans la section entre la Petite Rue des Prés et l'avenue de l'Université. La circulation est interdite dans la section comprise entre la Petite Rue des Prés et la rue des Grands Prés.

Depuis l'intersection avec la rue des Grands Prés, la circulation est interdite vers l’avenue de l’Université. Un sens de circulation pour la desserte locale est établi côté des immeubles impairs et un enclos de chantier est établi côté immeubles pairs, où le stationnement est bien entendu interdit.

Dans la rue des Grands Prés, un sens unique de circulation est instauré vers l’avenue de l’Université. Dans la Petite Rue des Prés, un double sens de circulation est instauré, qui se termine sans issue

A l'avenue des Bassinssection comprise entre l’avenue Thomas Edisson et la Petite Rue des Près, la circulation est interdite excepté “ desserte locale ” et se termine sans issue vers la Petite Rue des Près. Concernant la rive Droite du Canal du Centre, section comprise entre l’avenue des Bassins et la rue des Verts Pâturages, la circulation est interdite excepté “ desserte locale ” et se termine sans issue vers la Petite Rue des Prés.

Un itinéraire de déviation est instauré par la chaussée de Mons, la rue des Grands Prés et l’avenue de l’Université, bld Charles Quint, bld Gendebien, avenue de Jemappes, avenue Melina Mercouri, avenue thomas Edisson. Ces dispositions sont d'application jusqu'au 16 septembre.