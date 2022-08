Quand Louane vient claquer la bise aux bénévoles du Ronquières Festival

Âgée aujourd'hui de 25 ans, Louane a un statut de star, qu'elle a décroché dès 2014, après avoir atteint la demi-finale de The Voice France. Cette expérience lui a ouvert les portes du cinéma, tenant le premier rôle de La Famille Bélier, qui a réalisé 7,5 millions d'entrées au box office. Depuis les moindres faits et gestes de la jeune artiste sont scrutés de manière parfois indécente par la presse people.

Pas de quoi pousser Louane dans une tour d'ivoire. Hier soir, une heure après sa prestation acclamée, Louane est inopinément apparue en survêt Adidas au bar presse non pas pour accorder une interview, mais pour venir saluer en toute simplicité l'équipe de bénévoles. Une visite qui surpris jusqu'au garde chargé de sa sécurité, quelque peu décontenancé quand l'artiste fit le tour du bar pour saluer l'équipe et se prêter au jeu de la photo de groupe, avant de laisser une dédicace à une certaine Marielle sur le bardage en bois du bar.

Quelques minutes plus tard, Louane s'en allait aussi vite qu'elle était apparue, laissant derrière elle les bénévoles partager le moment à leur contact, et le souvenir d'une artiste débordant de simplicité, malgré son statut de star, mais dont elle ne s'encombre pas, pour notre plus grand plaisir.