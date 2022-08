La Louvière se prépare à accueillir l’arrivée de la 81e édition du circuit Franco-Belge

La présence de coureurs de renom ainsi que la couverture médiatique qu’engendrent de tels événements permettront de mettre en lumière le patrimoine louviérois. "Je suis heureux que la collaboration entre les organisateurs et la Ville de La Louvière puisse avoir lieu depuis 2011", indique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "Cette course permet de mettre en lumière de nombreux sites remarquables de notre entité comme le canal du Centre ou le bois du Luc. La Louvière est une ville de vélos. Nous essayons d’ailleurs de développer davantage ce moyen de locomotion sur notre entité même si ce n’est pas toujours facile. Je remercie la Ville de Tournai et l’organisation pour cette nouvelle collaboration ainsi que les nombreux bénévoles qui vont œuvrer lors de l’événement."

Pour cette année, une nouveauté fait son apparition. Le coureur le plus combattif se verra en effet récompensé. La Louvière ne sera pas la seule ville de la région du Centre à être traversée par la course puisque les coureurs passeront également par Soignies et Le Roeulx.

Au niveau louviérois, le départ et l’arrivée du circuit local sont respectivement prévus au giratoire du Pont-Canal à Houdeng et à la rue de Bouvy, à hauteur de la maison du sport. Cinq tours y seront effectués. Les cyclistes passeront donc par le Pont-Canal, la rue J-B Vifquain, le Pavé du Roeulx, la N552, les rues Raymond Cordier, de la Chapelle Bertrand, Secquegneau, Boraine, Sous-le-Bois, de l’Ascenseur, J.Wouters ainsi que par la N55, la rue Victor Gondat, la Grand’Rue Saint-Vaast, la rue du Four à Chaux, le chemin du Wazoir, les rues O.Thiriar, de Bouvy, du Gazomètre, Gustave Boël et les chaussées P.Houtart et du Pont du Sart.

Plusieurs interdictions de stationnement seront mises en place tout au long du parcours dès le mardi 2 août. L’ensemble des informations sont disponibles sur le site de La Louvière. Qui succèdera à Fabio Jakobsen? Réponse le 10 août prochain!