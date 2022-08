La "Cloclo Experience" débarque au Théâtre Royal de Mons cet automne

Ce spectacle a fait l'objet de quatre dates en 2019. Trois ans et une pandémie de Covid plus tard, il revient sur scène pour trois dates en Wallonie, dont une à Mons, au Théâtre Royal, le 28 octobre. Cloclo Experience ambitionne de plonger le spectateur dans l’univers de l'ultime tournée de Claude François,en 1978, à grand renfort de costumes, décors et équipements techniques, à l’image de ce que Claude François proposait à l’époque en les enrichissant des technologies actuelles. Pour concevoir le spectacle, l’équipe du Cloclo Experience s’est entourée de personnes ayant travaillé, approché ou connu Claude François comme Prisca Ligeron, clodette de 1973 à 1978. Des archives images et vidéos de l’époque ont aussi permis aux concepteurs de s'approcher de la réalité de l’ambiance et des performances de son spectacle.

Les billets sont déjà en vente sur theatreroyalmons.be.