À Mons, le parc Hibakusha se dresse contre la folie nucléaire

Philippe Dubois va en effet poser la première pierre du projet de réhabilitation du parc Hibakusha. Au fil des ans, cet espace vert, symbole de la lutte pour l’abolition totale des armes nucléaires, s'est quelque peu estompé avec l’élargissement des structures universitaires. Mais l'UMons, le parti humaniste de Belgique et d’autres associations ont décidé de le faire revivre. Les étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme ont été mobilisés pour ce projet qui se développera en plusieurs phases. Dans un premier temps, une agora va être érigée avec des gradins pour que le parc Hibakusha devienne un lieu d'échange, comme le souhaitait son fondateur. Une œuvre artistique devrait ensuite y prendre place également, ainsi qu'une agora qui serait baptisée "Les jardins de la paix".

Mais pour l'heure, place à la phase 1. Le recteur posera donc la première pierre samedi à 13h30 après une allocution et une minute de silence pour les victimes de la folie nucléaire. Diverses associations prendront également la parole pour exiger l'application du Traité d'Interdiction Totale des armes nucléaires et réclamer la construction d'un monde sans guerre. Des revendications plus que jamais nécessaires alors que les nouvelles guerres froides se réchauffent et font planer de graves dangers pour l'humanité tout entière. Notons enfin que la commémoration de samedi sera aussi marquée par la projection du film "Hiroshima", réalisé par Hideo Sekigawa. Une œuvre rare, censurée à sa sortie en 1953 et restée invisible jusqu'il y a peu.