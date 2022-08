Meurtre de Giorgio Scarna à La Louvière: le suspect incarcéré

À La Louvière, on est abasourdi par ce meurtre. “Une telle violence vis-à-vis d’un cinquantenaire d’une extrême gentillesse c’est vraiment difficilement acceptable”, s’émeut Mehdi Mrakha, patron du pub Flanagan, où Giorgio avait travaillé. Giorgio était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son humour. “Un gars que tout le monde adorait à La Louvière, toujours à rendre service et à essayer de faire rire”, peut-on lire parmi de multiples hommages qui lui sont rendus. Les funérailles auront lieu ce samedi 6 août à 10 heures en l’église Saint-Antoine, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Vaast.

Le meurtre de Giorgio relance également la polémique sur la sécurité dans la cité des Loups. Dans la foulée de l’agression, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une zone de non droit au parc Gilson et alentour, où le trafic de drogues se déroulerait au vu et au su de tous.