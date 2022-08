À quelques jours du début du Ronquières Festival, les bénévoles sont déjà au taquet

Répartis en plusieurs groupes, les bénévoles bravent le soleil pour préparer au mieux le festival. Des tâches quotidiennes leur sont attribuées de quoi varier les plaisirs. Pour Arthur Duvivier, c’était mise en place du mobilier et des barrières ce mercredi. "J’ai commencé à être bénévole l’année dernière. Mon cousin m’avait proposé de le faire et cela s’était bien passé. Je suis donc revenu cette année-ci", indique-t-il. "Aujourd’hui, j’étais chargé de mettre en place les barrières, les tables et de déplacer le mobilier. Tout se passe dans une très bonne ambiance. Bénéficier du festival gratuit est aussi un avantage non-négligeable. J’attends principalement de voir Gambi, Todiefor et Orelsan."

Un peu plus loin, un groupe de filles s’occupe du bar et de la mise en place des stocks, dans la bonne humeur également. Parmi elle, Juliette Renaux en profite pour passer un moment convivial avec ses amies. "Je suis bénévole depuis l’année dernière. J’avais vraiment adoré c’est pourquoi je suis revenue", confie-t-elle. "Être bénévole permet un accès gratuit au festival donc c’est assez intéressant. Nos tâches changent tous les jours. Aujourd’hui, j’ai dû aider à remplir les frigos et à décharger les camions de manière à faire les stocks. Je suis venue avec un groupe d’amies donc c’est assez chouette. Parmi les artistes que j’aimerais voir ce week-end, il y a Rilès, Orelsan, Gambi et Moji X Sboy."

Alors que Juliette vient de la région du Centre, Daphné Destrebecq n’a pas hésité à faire la route de Tournai jusque Ronquières pour devenir bénévole au sein du Ronquières Festival. "Je suis bénévole depuis l’année dernière. J’étais alors venue seule mais je m’étais fait des amies sur place. Je suis d’ailleurs revenue cette année avec elles", explique Daphné. "Vu que j’habite Tournai, je me suis arrangée avec une amie pour loger chez-elle le temps du festival. Cette année, j’attends surtout de voir Orelsan, Rilès et Moji X Sboy."

Plus que quelques jours de travail pour ces bénévoles qui pourront passer le festival sans la moindre tâche à accomplir. D’autres prendront le relai pour s’occuper des nombreux festivaliers, présents tout le week-end.