Le Roeulx: première réussie pour l’échevin Ronny Tournay à la tête du jumelage

Toute cette semaine, la Ville du Roeulx a vécu au rythme du jumelage. Des délégations sont ainsi venues de Quinsac (France), Steinenbronn (Allemagne), Bernsdorf (Allemagne) et Polla (Italie) afin de découvrir la commune et ses alentours. Visite de la brasserie Saint-Feuillen, des Lacs de l’Eau d’Heure et découverte des spécialités culinaires belges étaient notamment au programme. Une semaine enrichissante et réussie, selon Ronny Tournay, échevin au Roeulx, qui se terminera ce mercredi.