Incendie à Masnuy-Saint-Jean: un appel aux dons lancé par les propriétaires afin de se relancer

Alors que les bâtiments redeviennent petit à petit accessibles et qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’incendie, les propriétaires de la ferme lancent un appel aux dons pour tenter de se relancer.

"Comme vous avez pu le voir aux informations, toute notre réserve de foin et de paille a pris feu en une nuit. Étant donné la sécheresse actuelle, nos prairies sont sèches. Nous avons donc besoin de foin en urgence pour nourrir tous nos animaux. C’est pourquoi nous lançons cet appel aux dons afin de pouvoir rebondir", indique Nathalie, propriétaire de la ferme, sur les réseaux sociaux.

Pour venir en aide aux propriétaires et leur permettre de reprendre leur vie normale le plus vite possible, les volontaires peuvent faire un don sur le compte suivant: BE85 0003 4026 6906.