Près d'une tonne de déchets par jour au pied des bulles à verre: Hygea dit stop!

Un phénomène loin d'être anodin. Chaque année, les équipes d'Hygea ramassent environ 300 tonnes de déchets sauvages au pied des bulles à verre, soit environ 1 tonne par jour! "Aux 300 tonnes de déchets collectés chaque année par les équipes d’Hygea au pied des bulles, viennent s’ajouter de nombreux déchets clandestins ramassés par les communes", précise l'intercommunale. "On y retrouve principalement des contenants ayant servi à transporter le verre, des pneus, des encombrants en tout genre qui n’ont strictement rien à faire là! Ces déchets représentent non seulement un coût important, mais ils ternissent également l’image de nos communes et de nos quartiers."

Hygea et Fost Plus entendent donc rappeler quelques règles pourtant élémentaires aux citoyens les moins scrupuleux. "Cette campagne de sensibilisation a pour but de rappeler aux citoyens certaines règles de tri encore parfois oubliées. Nous mettons également l’accent sur les dépôts sauvages, qui sont, rappelons-le, passibles d’une amende", poursuit l'intercommunale.

Et de rappeler les règles en question. Lorsqu'on se rend à une bulle à verres, on prend et on reprend son contenant. On ne laisse donc pas sur place le carton qui a servi à transporter les bouteilles dont on veut se délester. Les bulles à verres n'étant pas des recyparcs, on n'y abandonne pas au passage toute sorte de déchets ou d'encombrants. Enfin, lorsqu'une bulle à verres est pleine, on avertit l'intercommunale par courriel à l'adresse bav@hygea.be et on se rend à une bulle voisine, la liste complète des bulles se trouvant sur le site d'Hygea.

"La campagne sera lancée début août et sera essentiellement diffusée sur Facebook ainsi que le site internet www.hygea.be. Des autocollants de sensibilisation seront également placés sur les sites de bulles à verre les plus problématiques du réseau Hygea. Ils rappelleront aux citoyens de ne pas abandonner leurs déchets au pied des bulles sous peine d’une amende", indique l'intercommunale. "Avec cette nouvelle campagne, Fost Plus et Hygea souhaitent réduire, avec la collaboration active des communes et des citoyens, les incivilités autour des bulles à verre et ainsi de retrouver un environnement plus propre et agréable pour tous."