La Ville de Braine-le-Comte refuse le projet d’extension de la sprl Binnemans

"La commune de Braine-le-Comte a rendu sa décision et l’a placardée le vendredi 22 juillet 2022. Elle a décidé de refuser la demande de l’entreprise Binnemans. Nous sommes naturellement soulagés", confie Maxime, un riverain de l’entreprise. "Nous attendons encore un éventuel recours de l’entrepreneur mais nous pensons qu’il ne fera rien."

Pour rappel, la demande de l’entreprise portait sur la mise en œuvre et l’exploitation d’un centre de tri-regroupement de déchets inertes et de stockage de matériaux de construction comportant une dalle de lavage de véhicule. L’entrepreneur a désormais 20 jours, à dater du 22 juillet, pour éventuellement déposer un recours auprès de la Région wallonne.

Plusieurs aspects inquiétaient les riverains qui avaient affirmé ne pas lâcher l’affaire tant qu’ils n’obtiendraient pas gain de cause. Le premier point noir concernait le charroi provoqué par l’extension de la société qui risquait de ne faire qu’augmenter dans une zone où la circulation est déjà chaotique habituellement. La construction d’un carport inquiétait également les riverains tant les dimensions leur semblent démesurées par rapport à l’implantation prévue. Des craintes sont également émises par rapport à la pollution des sols ainsi que sur l’utilisation d’un crible et d’un concasseur mobile qui vont être sources de bruits et générateurs de poussières. Les habitants ne possèdent pas non plus de garantie quant à l’absence de déchets d’amiante.

Le dossier rentré par la société Binnemans dans le cadre de l’avis d’enquête publique n’était pas en mesure de les rassurer tant il était mince et incomplet.